Erol, Adnan Uyar'ı ziyaret etti

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar'ı ziyaret etti. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm'ün de katıldığı buluşmada, Kocaeli ve İzmit'in çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra, kent konseylerinin genel işleyişi, STK'larla olan bağlantıları ve toplumsal yaşamdaki yeri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Hüseyin Erol, "Kent konseylerinin kent yönetimine katkıda bulunması esası ile belediyelerin stratejik ve yatırım planlarına aktif olarak katılımının sağlanması gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda kentimizde ve ülkemizde aktif olan kent konseylerinin birlikte çalışmalar yaparak, işbirliği içinde olmasının ve deneyimlerini paylaşmasının, üretkenliği arttırmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ortak akıl ve bilinçle hareket ederek kentimize ve geleceğimize sahip çıkmak adına tüm kent yaşayanlarımızı kent konseylerinin meclis ve çalışma gruplarına katılmaya davet edelim" dedi. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ise, "nazik ziyaretinizden son derece memnun kaldık. Bu fikirlerini aynen katılıyoruz" diyerek görüşlerini aktardı. Buluşmanın sonunda İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar'a, İZMEK öğrencilerinin iğne oyası ile çerçevesini işlediği Atatürk portresini, Savaş Poyraz'ın "İz Bırakanlar" adlı kitabı ile İzmit Kent Konseyi flamasını armağan etti.