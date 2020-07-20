SEKA Devlet’te personele baskı

Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde yaşanan yer değişikliği sonrası hastanede bulunan bir hemşireye mobbing uygulandığını söyledi. Mobbingin son örneğinin İzmit Seka Devlet Hastanesinde gerçekleştiğini belirten Çeker, “Liyakat ve ehliyetten nasiplenmemiş, devlet işleyişinden haberi olmayan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve servis sorumlusu tarafından sebepsiz bir şekilde kurumda görev yapan hemşireye mobbing uygulanmakta görev yapmış olduğu servis değiştirilmekle tehdit edilmekte, çalışma hayatı kendisine zehir edilmek istenmektedir. Olayın geçtiği serviste servis çalışanlarından oluşan Whatsapp grubu bulunmaktadır. Servis Sorumlusu hemşire grupta yapmış olduğu paylaşımda hemşirenin görev yaptığı servisin değiştirildiği bilgisini paylaşıldığı gibi mesai arkadaşları arasında küçük düşürülmüştür.” dedi.

“BUNA TEHDİT DİYORUZ”

Servis sorumlusunun da yapmış olduğu usulsüzlüğü vurgulayan Çeker, “Olaya Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü de ortak olmuştur. Müdürün yetkisi olmadığı halde kurum amirinin haberi olmadığı halde amirin yetkisini kullanarak hemşirenin mevcut görev yaptığı servisi değiştirerek çalışma hayatı ile ilgili tasarruflarda bulunmuştur. Ayriyeten hemşire ye telefon açarak seninle ilgili “Bizimde elimizde evraklar var diyerek “ hemşireyi tehdit etmiştir. Buna mobbing ve tehdit diyoruz. Çünkü bu iş sistematik bir hale dönüşmüştür. Hemşireye yapılan usulsüz işlem ilk değildir. Usulsüz işlem Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından sürekli tekrarlanır olmakla birlikte kendisinde alışkanlık olmuştur. Buradan tekrar açıkça söylüyoruz. Mobbing ve tehdit suçtur bunu yapanlar mutlaka hukuk önünde hesabını verecekler. Hiç kimse kanunla kendisine verilmeyen yetkileri kullanarak veya bir çalışanla ilgili sosyal medya gruplarında yazılar yazarak gözdağı veremez.” dedi.

“HERKES HADDİNİ VE HUDUDUNU BİLMELİDİR”

Çeker, “Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Kamu idarecilerinin ve kamu çalışanlarının Kanun ve Yönetmelikler ile görevleri belirlenmiştir. Yöneticilerde mevzuata tabidir. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir. Hemşire kendisine yapılan usulsüz uygumalar hakkında hastane idaresine iki kez başvurmasına rağmen, kendisine cevap verilmemiştir. Hemşire kendisine yapılan usulsüz uygulamalar ile ilgili sendikaya dilekçe ile başvurarak hukuki yardım talep etmiştir. Üyemizin hak ve hukukunun korunması ve usulsüz uygulama yapanlar hakkında inceleme başlatılması için sendika olarak idareye baş vurumuzu yaptık. Hiçbir çalışana baskı uygulanmasına müsaade etmeyiz, rıza göstermeyiz. Sendika üyemize yapılan mobbing ve tehdidin peşini bırakmak, gibi bir niyetimiz yoktur.” dedi.

Doğanay YILMAZ