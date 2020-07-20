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20 Tem 2020 - 12:43- Asayiş G: 20 Tem 2020 - 12:49

İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis

Bursa’da iki gelinine cinsel saldırıda bulunduğu, birinden de DNA testiyle çocuğu olduğu belirlenen O.L. (52), yargılandığı davada toplam 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Merkez Osmangazi ilçesinde A.L. ile eltisi M.L. (33), kayınpederleri O.L.’nin kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. İki gelin şikayetinde, eşlerinin işe gitmesinin ardından kayınpederleri O.L.’nin kendilerine cinsel saldırılarda ve tehditlerde bulunduğunu belirtti. Gözaltına alınan O.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde O.L.’nin 21 Ocak'ta yargılanmasına başlandı. Mahkemede savunmasını yapan O.L., "Eşim 2017 yılında vefat etti. Memleketime götürüp toprağa verdim. 2018 yılında tekrar evlendim. Bursa’da bulunan evimi iki katlıydı, oğullarım evlendikten sonra altlı üstlü oturduk. Ben gelinlerime yönelik cinsel saldırıda bulunmadım. İddiaları kabul etmiyorum. Gelinlerimin, çocuklarımdan korktuğu için böyle bir iddiada bulunduklarını düşünüyorum” dedi.

"GELİNİM KENDİ İSTEDİ"

Dosyadaki tutanakların okunması üzerine O.L. yeniden söz alarak, “Eşim hastaydı. Eşim benimle ilişkiye gireceği zaman yanıma gelirdi. Karanlıkta yattığım için bir gece yatağıma girenle ilişki yaşadım. Eşimin olmadığını anlayınca, kim olduğunu sorunca, kendisinin A.L. olduğunu söyledi. Bu ilişki onun zoruyla 3-4 defa olmuştur. Diğer gelinime bu ilişkiyi söyleyince ‘Beni bu işlere katma baba’ dedi. Eşim öldükten sonra evden gideceğimi söyleyince, A.L. çocuğun benden olduğunu söyledi. Ben yaptığım hatayı düzeltmeye çalıştım ancak elime yüzüme bulaştırdım. Gelinim A.L’nin zorlamasıyla oldu” diye konuştu.

"EVLENDİKTEN BİR GÜN SONRA KAYINPEDERİM BANA TECAVÜZ ETTİ"

Sanığın oğlu S.L. ile 9 yıl önce evlendiğini söyleyen A.L., “Evlendiğim günün ertesi günü kayınpederim, bana dokunmaya başladı. ‘Benimle birlikte olacaksın’ dedi. Kabul etmedim, ‘Kimse duymayacak’ deyince balkondan kendimi atacağımı söyleyerek ağladım. Ancak beni dinlemeyerek, benimle zorla ilişkiye girdi, bana tecavüz etti. Akşam eşim işten gelince, burada duramadığımı söyleyip ağladım. Ne olduğunu sorunca, burada yapamadığımı belirttim. Başımdan geçen olayı anlatamadım. Kayınpederim sonraki günler eşim gittiğimde yine tecavüzlerini sürdürdü. Tam 8 yıl bana tecavüz etti. Hamile iken karnıma vurdu. Oklava ve odunla beni dövdüğü oluyordu. İstemediğimde zorla birlikte oluyordu. Kayınvalidem ölene kadar bu davranışları devam etti. Eltime de aynılarını yapmış. Şikayetçiyim” dedi.

"EŞİME ANLATSAM BANA İNANMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Kayınpederinin, kayınvalidesinin ölümüne kadar eltisine yaptıklarının aynısını, kendisine de yaptığını söyleyen M.L., "Kayınpederim evde kimse olmadığı sırada benimle de zorla cinsel ilişkiye girdi. Beni sürekli dövüyordu. Başımdan geçenleri eşime anlatsam bana inanmayacağını, babasına inanacağını düşünüyordum. Eltim, bana kayınpederimin kendisine sarkıntılık ettiğini söyleyince, ben de ‘Bana da yapıyor’ dedim. ‘Eşlerimize söylesek bize inanırlar mı’ diye aramızda konuştuk. Kayınpederim evde bir bahane bularak tartışmalar çıkarıyordu. Yeni eve kadın getireceğini söyleyince yine evde kavga çıktı. Hep birlikte karakola şikayete gittiğimizde eşim bana ‘Babam sana bir şey mi yaptı’ deyince ‘Yaptı’ dedim. A.L.’ye de mi diye sorunca, ‘Evet ona da yaptı’ dedim. Sonra şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan O.L., davaya Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada O.L., ikinci evliliğini yaptığı ve arsasını sattığı için kendisine cinsel saldırı iftirasının atıldığını söyledi. Gelinlerin avukatı Hande Öztenay ise yaptığı savunmada, "Şikayet başvurumuz arsa satışından önce olmuştur. A.L.’nin babalık davası açıp, DNA sonucunun ortaya çıkmasından sonra kayınpederi hakkında şikayetçi olduk” dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık O.L. ise, "Cezam varsa dışarıda anne ve babamın yanında çekmek isterim. Ailem ve çocuklarım vardır. Rahatsızlığım bulunmaktadır. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin her iki katılana yönelik suçtan dolayı beraatine, A.L.’ye yönelik eylemin rıza göstermesi nedeniyle hukuka aykırılık bulunmadığından sanığın hükümle birlikte tahliyesine, karar verilmesini istedi.

54 YIL HAPİS CEZASI 

Mahkeme heyeti, iyi hal uygulamadığı O.L.’ye iki gelinine karşı ‘cinsel saldırı’ suçundan her biri için 27’şer yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verdi. Bir üye hakim ise sanık hakkında gelinlerine karşı cezalandırılmasını istediği ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ayrı ayrı beraatine yönelik verilen karara katılmadığını belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

20 Tem 2020 - 12:43 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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