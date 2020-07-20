Turan, dalgıç kıyafeti giyerek Kerpe'de daldı

Dalgıç kıyafetlerini giyen Başkan Turan, profesyonel dalgıçlar eşliğinde Kerpe’nin tarihi güzelliklerine dalış yaptı. Suyun altında yaklaşık 20 dakika kalan Turan, Kandıra’nın hem turizm hem de doğa güzellikleri bakımında çok değerli bir ilçe olduğunun vurgusunu yaptı. Turan’a İlçe Jandarma Komutanı Hasan Dombaycı eşlik etti.

"İLÇEMİZİ HER ALANDA GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Suyun içinde Roma döneminden kalma, sonrasında Cenevizliler tarafından kullanılan tarihi liman mendireklerinin bulunduğunun altını çizen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “ Benim için ilginç bir deneyim oldu. Bu etkinlik Kerpe sahilimize dair bilinmeyen gerçekler ile tanıştırmış oldu beni. İlçemiz hem doğa sporları, hem su sporları, hem de tarihi ve medeniyet güzellikleriyle anılan bir ilçe. Kandıra Belediyesi olarak bizler her zaman sportif faaliyetlere destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları, Karadeniz'e özgü canlı çeşitliliği, kanyon, kovuk ve mağaralarıyla dalış tutkunlarını ilçemize bekliyoruz. İlçemizi her alanda geliştirecek çalışmalarımız devam edecek.” dedi.