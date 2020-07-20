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20 Tem 2020 - 13:56- Gündem G: 20 Tem 2020 - 14:02

İl Sağlık Müdürü uyardı! Kurban'da bu önlemlere dikkat

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda uyulması gerekenleri açıkladı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle bu yıl kurban bayramı, önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir bayram olacak. Bu hassas dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması, hastalığın yayılmaması açısından hayati önem taşımakta. Kurban Bayramı süresince, müşterilerin ve satıcıların dikkat etmesi gereken önlemlerin yanı sıra kesim yerlerinde uygulanacak tedbirler ile Covid 19 riskini en aza indirecek. Tüm vatandaşların koronavirüs riskinin yanı sıra kesim esnasında oluşabilecek yaralanmalar, sağlıklı beslenme ve et tüketimi gibi konularda da dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor.

BAKAN KOCA: “SALGININ SEYRİNE GÖRE NETLEŞMİŞ OLUR”

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, bayramda bazı illerde il bazında sokağa çıkma yasağı olabileceğini açıklamıştı. İllerden gelecek vaka sayılarına göre daha net karar alınacağını dile getiren Koca, il bazında tedbirlerin alınabileceğini ifade ederek” gelecek hafta bu konu yeniden yeniden konuşacağız” demişti.

ERGÜNEY UYARDI

Kurban kesiminde hijyen kuralları, beslenme alışkanlıkları gibi konulara bu bayram daha da dikkat edilmesi gerektiğine birtakım sağlık problemlerine yol açabiliyor. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney kamuoyunu bilgilendirme amacıyla vatandaşları kurban bayramında dikkat edilmesi gereken konularda uyardı.

EN YAKINLARIMIZLA BİLE SOSYAL MESAFE

Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi amacıyla tedbir ve önlemlerin uyulması gerektiğine dikkat çeken Ergüney “Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralı bayram ziyaretlerinde de hastalıktan korunmada önem arz ediyor.  Bu önlemlere uyarak koronavirüs riskinden uzak bir bayram geçirebiliriz” dedi.

KALABALIK ORTAMLAR RİSK OLUŞTURUR

Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesiminde bazı yoğunluklar yaşandığına dikkat çeken Ergüney “Kontrolsüz yerlerde kesim yapılması,  sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeyen kalabalık ortamlar hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurbanlarını İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği alanlarda kesmeleri gerekli.  Kesimhane ve ilgili alanlarda, kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskini azaltmak için tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymaları gerekiyor” dedi.

ET- TATLI TÜKETİMİ VE KESİM KAZALARINA DİKKAT

Kurban Bayramında aynı zamanda et tüketiminin de arttığını ifade eden Ergüney, “Bu durum hipertansiyon, diyabet ve mide problemleri yaşayanlarda ve ileri yaşlardaki kişilerde ekstra sağlık sorunu yaratabilir. Bayramda fazla miktarda et tüketiminden kaçınılmalı. Emniyetsiz ve tedbirsiz kesilen hayvanlar ise cerrahi vakalara yol açabiliyor. Hastanelerimizin acil servisleri olası vakalar üzerine bayram boyunca 7/24 sağlık hizmetleri sunmaya devam edecek. Ancak halkımızdan kurban kesimi sırasında dikkatli olmalarını ve kurban kesimlerini uzman kişilere yaptırmalarını öneriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyor, gazilerimize acil şifalar, emniyet güçlerimize ve ordumuza ise muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

KURBAN BAYRAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİR VE ÖNLEMLER

Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalıdır. Bu bilgilendirme tabelalarında; sosyal mesafenin korunması (en az 1 metre), maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması uyarıları yer almalıdır. Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmamalıdır.

Müşterilerin Uyması Gereken Önlemler

Müşteriler, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalı ve girişte el antiseptiği kullanmalıdır. Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı müşteriler hayvan satış alanlarına girmemelidir. Müşteri ve satıcılar hayvan satış alanlarında maske takmalı ve sosyal mesafeye uymalıdırlar. El teması (tokalaşma) ise kesinlikle olmamalıdır.

Satıcıların Uyması Gereken Önlemler

Satıcılar, hayvan satış alanlarında bulunan bilgilendirme tabelalarını okumalı ve girişte bulunan el antiseptiğini kullanmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslı satıcılar, hayvan satış alanlarına girmemelidirler. Satış ünitelerinin önüne ise COVID-19 ile ilgili bilgilendirici afiş asılmalı ve buralarda el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonyalar bulundurulmalıdır. Müşteriler ile el teması (tokalaşma) kesinlikle yapılmamalıdır.

Hayvan satış alanlarında maske takılmalıdır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmelidir. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalıdır.

Satıcı sık sık elini yıkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra) kullanmalıdır.

Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe en az 1 metre olarak konulmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemelidirler.

20 Tem 2020 - 13:56 - Gündem

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