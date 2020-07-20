Başkan Hürriyet, Kabaoğlu sakinlerinin yol hasretini bitiriyor

Kent genelinde asfalt yama ve yol bakım çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, uzun yıllardır hizmet bekleyen mahallelere de hizmet götürüyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren İzmit’in her mahallesine hizmet ulaştıran Başkan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi’nde vatandaşların yaklaşık 10 yıldır talep ettiği yeni bir yol için ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından asfalt öncesi hazırlıkları tamamlanan Ersoylu Caddesi’nde zaman kaybedilmeden asfalt serme çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Kabaoğlu Mahallesi’ne yepyeni bir cadde kazandıran Başkan Hürriyet, Ersoylu Caddesi’nde bir kilometrelik yola asfalt sermeye başladı. Mahalledeki yeni yapılaşma sonrası iyice ihtiyaç haline gelen yol Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmasıyla birlikte hızlı bir şekilde asfaltlanıyor. Birçok iş makinesiyle devam eden asfalt serme çalışmasının tamamlanması ile birlikte Kabaoğlu Mahallesi sakinleri pırıl pırıl bir yola kavuşmuş olacak.

KABAOĞLU HÜRRİYET İLE PRESTİJ KAZANIYOR

Çalışmaları takip eden mahalle sakinleri yaklaşık 10 yıldır yeni bir yol talep ettiklerini ve bu talebe Başkan Hürriyet’in anında cevap verdiğini belirtti. Vatandaşlar, tamamlandığı zaman mahallenin prestijini artıracak olan yeni yoldan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.