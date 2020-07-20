Şampiyon Yenidoğan Serdarlı Atıcılara selam durun!

Bursa’da takımının alında yerini alan ve sporcuların her türlü ihtiyaçlarını titizlikle karşılayan, bir dediklerini iki etmeyen başkan Bayraktutar, şampiyona sonrasında açıklamada bulunarak şunları söyledi: Bursa’dan şampiyon dönüyoruz. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı Bölgesel 1.Lig Trap yarışmaları kupası sona erdi. Yenidoğan Serdarspor olarak, yeni branşımız atıcılıkta ilk derecelerimizi yaptık. Yıldız Bayanlar’da Ebru Mine Omurca şampiyon oldu. Genç Erkekler’de İlker Salihcan Özer 2., Mehmethan Özer 3. oldu. Antrenörlerimiz Celalettin Omurca, Mehmet Kısa ile katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne, Hatsan Silah Sanayi ve Batı Silah Sanayii’ne, yine atış fişekleri olarak kulübümüze destek olan Özkursan Fişek Fabrikası’na çok teşekkür ediyoruz.