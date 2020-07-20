Şampiyon Yenidoğan Serdarlı Atıcılara selam durun!

Bursa’da takımının alında yerini alan ve sporcuların her türlü ihtiyaçlarını titizlikle karşılayan, bir dediklerini iki etmeyen başkan Bayraktutar, şampiyona sonrasında açıklamada bulunarak şunları söyledi: Bursa’dan şampiyon dönüyoruz. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı Bölgesel 1.Lig Trap yarışmaları kupası sona erdi. Yenidoğan Serdarspor olarak, yeni branşımız atıcılıkta ilk derecelerimizi yaptık. Yıldız Bayanlar’da Ebru Mine Omurca şampiyon oldu. Genç Erkekler’de İlker Salihcan Özer 2., Mehmethan Özer 3. oldu. Antrenörlerimiz Celalettin Omurca, Mehmet Kısa ile katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne, Hatsan Silah Sanayi ve Batı Silah Sanayii’ne, yine atış fişekleri olarak kulübümüze destek olan Özkursan Fişek Fabrikası’na çok teşekkür ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.