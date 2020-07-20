Nenehatun’un çilesi bitiyor!..

Önceki Darıca Belediye Başkanlığı döneminde de Nenehatun Stadı’nın yeniden yapılması gündeme gelmiş, ama iş yılan hikâyesine dönmüştü. Yeni belediye başkanı Muzaffer Bıyık, kolları sıvadı ve müjdeli haberi Başkent’ten getirdi. Darıca Nenehatun Stadı için artık gün sayılıyor. Geçtiğimiz aylarda Nenehatun Stadı projesini Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara’ya çıkarma yaptı. AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte Gençlk ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret eden Bıyık, Nenehatun Stadı Projesi’nin detaylarını, bakan Kasapoğlu’na detaylı olarak anlattı.