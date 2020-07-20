Darıca G.B.’nde sessiz bekleyiş sürüyor. Baykan Arif Gülen, 4 Temmuz’da takımla vedalaşarak, helallik almış ve transfer çalışmalarına başlayacaklarını söylemişti. Şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Gülen’in transferi bizzat yönettiği, teknik heyetin raporuna göre yeni sezon için sıkı bir takım yapmaya çabaladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Camiada ürküten sessizlik herkes korkuturken başkan Gülen “Kimse merak etmesin” dedi. Bu arada Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, temaslarını sürdürüyor.