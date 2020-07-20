Nebil Uzun Başakşehir’i kutladı

Kocaelispor eski başkanı ve Güneşspor başkanlığı görevini sürdüren beyefendi insan Nebil Uzun, “Son 4 sezonun en çok puan toplayan takımı, doğru yapılanma, iskelet bozulmadan doğru transfer politikası. Okan Buruk gibi yurt içi yurt dışı üst seviye futbol tecrübesi olan teknik adamla da birleşince, takım şampiyonluğa hak ederek ulaştı. Tebrik edip, ayakta alkışlamak gerek” dedi.