Aydın Günaydın’dan “GERÇEKÇİ” veda açıklaması !..

Sevgili Kocaelisporlular… Kocaelisporumuzun 2009 senesinde Süper Lig’den başlayıp, 5 yılda dört lig birden düşerek kendisini amatör ligde bulması sonrasında, 2014 Mayıs ayında genç, idealist, gözü kara, derecesinde özgüven sahibi, Kocaeli’nde Kocaelispor sevgisiyle büyümüş bir arkadaş grubunun, Kocaelispor’u yaşatmak, şehrin potansiyel enerjisini ortaya çıkarmasını sağlayarak layık olduğu zirveye yeniden çıkışa geçirmek amacıyla yönetime talip olmaları ve göreve gelmeleriyle birlikte, amaç doğrultusunda Sayın Bahri Yavuz’un beraber çalışma teklifiyle Kocaelispor Altyapı Koordinatörlüğü görevine getirildim.

KIZMAK KOLAYCILIK OLURDU…

Onurlu bildiğim bu görevi 6 sezon boyunca ekibimle birlikte büyük bir mutlulukla yerine getirdik. Kocaelisporumuzun o zor günleri yeniden yaşamaması için, unutulmaması ve her zaman hatırlanması adına biraz bahsetmek zorundayım. Dibi görmüş A takımı BAL’da oynayacak olan kulübün altyapısında Akademi Lig oynayamayacak olması sebebiyle maalesef futbolcu kalmamıştı. Veliler çocuklarının geleceğini düşünerek yadırganmayacak şekilde çocuklarını başka kulüplere götürmüştü. Profesyonel sözleşmeleri olan A Takım futbolcularının dahi kalmak istemediği, antrenmanlara gelmediği bir ortamda altyapıdaki çocuklara ve velilerine ayrılmaları nedeniyle kızmak kolaycılık olurdu.

SIFIRDAN BAŞLADIK, GÜVEN KAZANDIK…

Evet, sıfırdan başlayıp, sabır ve emek ile tırnaklarla kazıyarak, talep eden değil talep edilen, cazip kulübü cazip bir hale getirmeliydik. Futbol okulunda dahi oyuncusu olmayan bir yapıdan başladık. Bu süreçte amatör kulüplerimize ve okullarımıza ziyarete giderek Kocaelispor’u ve neler yapabileceklerimizi anlattık. İnsan gücümüz az olmasına rağmen her kulübümüze, okulumuza imkanlar ölçüsünde ulaşmaya çalıştık ve güven kazanmayı başardık.

KOCAELİSPOR TERCİH EDİLEN BİR KULÜP OLDU

Adım adım olacaktı ama olacaktı. Örnek kulüp olmalı, iyi futbolcular olamasalar da ahlaki değerleri olan iyi bireyler yetiştirmek zorundaydık. Futbolcuları iyi antrene etmeli, fizik ve teknik gelişimlerinin yanı sıra takım olarak birlikte futbol oynamayı öğretmeliydik. Asli görevimiz olan A takıma futbolcu yetiştirirken bir yandan da yarışmacı kimliği kazandırmalıydık. Seçimlerimizde adil davranıp şehrin güvenini kazanmalıydık. Tüm bunları başardığımızda en iyi futbolcu adayları ve velileri zamanla Kocaelispor’u tercih eder kapısını zorlar olacaktı.

YILLAR GEÇTİKTE KALİTEMİZ ARTTI…

İlk yılımızda futbolcularda nitelik aramadan takımlarımızı oluşturmak ve liglere katılmak zorundaydık. Ertesi sezon gelişim gösteremeyen tercih edilebilen kulüp olma felsefemizle bağdaşmayan gençlerimiz yerine yeni futbolcu adayları aramıza katıldı. Her yıl seçile seçile futbolcu takım ve oyun kalitemiz arttı. 3. yılımızda tüm yaş kategorilerimizde yerel ligler artık seviyemizin çok altında kalmıştı. 3. senemizde şartları zorlayarak akademi liglerine katıldık. 4. yılımızda artık Gelişim Liglerine alıştık ve U-17 takımımız şampiyon oldu. 5. yılımızda Akademi Liglerinde artık başa baş mücadele edebilecek seviyeye geldik ve U-19 takımımız 1. lig ile Süper Lig kulüplerinin olduğu Elit-B ligine yükseldi.

EMİN ADIMLARLA MÜCADELE ETTİK…

6. yılımızda salgın hastalık nedeniyle ligler sonlandırılana kadar gelişim liglerinin tüm yaş gruplarının lideriydik. U-19 Elit-B kategorisinde ilk yılımız olmasına rağmen bitime 9 hafta kala hedefimiz olan Elit-A Ligi barajının 3 puan gerisindeydik. Asli görevimiz yarışmak olmasa da hem tercih edilen kulüp olabilmek hem de A takıma daha hazır futbolcu yetiştirebilmek için çetin takımlarla mücadele etmek zorundaydık.

GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU…

Her yıl bu şartları geliştirmeyi başardık. İlk senenin sonundan itibaren günümüze kadar A takıma birçok oyuncu verdik. Kulübümüzün transfer yasağı sebebiyle ilk yıllarımızda tam hazır olmadan yukarıya oyuncu vermiş olsak da yıllar geçtikçe verdiğimiz oyuncular daha hazır halde yukarıya çıkmaya başladı. 16 yaşında A takımımıza kazandırdığımız oyuncumuzun 19 yaşında U-19 Milli takımına davet edilmesi ve Süper Lig’e transfer yapması ekonomik sıkıntı yaşayan kulübümüze önemli kaynak sağlaması gurur kaynağımız olmuştur.

TEŞEKKÜR EDERİM…

Önceliğimiz Kocaelispor’un menfaatini gözetmek olduğu için kim ne düşünür, kim ne tepki verir, seçtiğimiz veya ayrıldığımız kimin oğludur veya yeğenidir diye asla düşünmedik. İdealist yapımızı kişilik ve duruşumuzu işin özü ve doğasına uygun olarak yaptık. Bu tercihlerimizde bize güvenen, bizle aynı duruşu sergileyen bizi ve altyapımızı değerli kılan başkanımız, mükemmel insan Sayın Bahri Yavuz ve yönetim kurulu üyelerimize, ayrıca başlangıçta altyapı sorumlu yöneticilerimiz Sayın Hakan Coştu, Sayın Teoman Gencal’a ve daha sonra 5 sezon boyunca birlikte görev yaptığımız üzüntü ve sevinçlerimizi paylaştığımız her koşulda bizleri güçlü tutan Kocaelispor ruhu ve duygusunu taşıyan iki değerli insan Sayın İsmail Kolaylı ve Sayın Tunç Tuncaboylu’ya teşekkürü Kocaelispor camiasını adına bir borç bilirim.

FUTBOLCUDAN ÖNCE ÇOCUKTU…

Kocaelispor altyapısı tercih edilen bir yapıya dönüştükçe yollarımızı ayırdığımız futbolcu yakınlarından medya ve sosyal medya aracılığıyla tepkiler de aldık. İsim değil yapı ve sistem konuşan olarak bunlara cevap vermemeyi doğru bildik. Ayrıca hepsi bizim çocuklarımızdı. Aile içerisinde yaşanılanlar ile rencide olmalarını ve yüzlerinin kızarmasını asla istemedik. Yanlışı da olsa eksiği de olsa unutmamalıyız ki onlar futbolculuklarının öncesinde birer çocuktu.

HAKLARI GEÇTİ…

Buraya kadar bahsettiğim çalışmalarda çoğul dil kullanmamın nedeni hiçbirini tek başıma yapmamış olmamdır. 6 sezon boyunca bu çalışmalara beraber imza attığımız antrenör arkadaşlarım, ilk başladığımız günden İbrahim Yılmaz, Fatih Süleyman, Fatih Sarman, Cem Kurşun ve devam eden süreçte çalıştığım Yusuf Yazıcı, Ali Mumcu, Uğur Soykan, Ercan Ağaçe, Kerem Nazlıgül, Emre Denizli, Murat Tiraki, destek antrenörlerime, tesis sorumlumuz Yılmaz Yoldadurmaz, masörümüz Efrahim Kurhan, malzeme sorumlumuz Fazlı Özkut, kulüp personellerimiz Sinan Şentürk, sevda Adalı’ya, bizlere her konuda inanılmaz destek sağlayan ve yardımcı olan kulüp müdürümüz İlker Uzel’e, bu yıl göreve başlayan altyapı sorumlu müdürümüz Volkan Elmaser’e, futbolcu kardeşlerime ve ailelerine, destek veren amatör spor kulüplerimizin başkanları, yöneticileri ve hocalarına, basın mensuplarına, armanın peşinde koşan büyük taraftarlarımıza ve özellikle tüm yaş gruplarımızı iç sahada ve deplasmanlarda dahi takımlarımızı yalnız bırakmayan Üni Hodri Meydan’a çok teşekkür ediyorum.

AYRILMA NEDENİM EN ÖNEMLİ MİRASTIR…

Geldiğimiz süreçte yapmak istediklerimizi başarmış olmanın gururuyla çok mutluyuz. Şimdi ise futbol okulundaki çocuklarımızdan U-11,U-12,U-13,U-14,U-15,U-16,U-17,U-19 yaş grubuna kadar yetenekli oyunculardan kurulu lider takımlarımız oluşmuştur. Onur ve gururla 6 sezon boyunca yürüttüğüm görevime Kocaelispor Kulübü Başkanının emriyle son verildiğini, 1. Başkanvekili telefonuyla tebliğ almış bulunmaktayım. Kendisinin vermiş olduğu karara saygı duyuyor ve Kocaelispor’umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Ayrılma nedenim aileme, meslektaşlarıma, spor camiasına bırakabileceğim en önemli mirastır. Bıraktığım bayrağın başardıklarımızdan daha büyük başarılarla yukarı taşınması en çok beni sevindirecek ve gururlandıracaktır.

SAYIN BÜYÜKAKIN’IN O CÜMLESİ…

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın spor basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda söylemiş olduğu çok önemli bir cümle var. “Otoparklardan ne kadar para kazanabiliriz ki? Keza kombine bilet satarak ne kadar gelir elde edebiliriz. Bizim futbolcu yetiştirip satmamız lazım.” Kesinlikle günümüz futbol sektöründe ayakta kalacak ve başı çekecek olan kulüpler “Üretmek” zorundadır. Bu zorunlu nedenle futbolcu üretiminin fabrikası olan altyapıya “Sözde” değil gerçekten büyük önem verilmeli, gerekli imkanlar sağlanmalı, eğitimci, geliştirici ve liyakatli tercihlerle donatılmalıdır. Koltukta oturanların baskılarından ve en önemlisi de hatır gönül, ahbap dost ilişkilerinden arındırılmalıdır. Kulübümüzün geleceği popülist şampiyonluk vaatlerinde değil, futbolcu üretimindedir! Taşıma su ile değirmenin ne kadar döneceği bellidir.

BİZ KAZANDIK… YA SİZ !..

Şehrimizin çocuklarıyla başarılar kazanılacağının yolunu göstermenin huzuruyla, ektiğimiz çiçekler solmasın. Ben şehrimin sokaklarında, caddelerinde başım dik yürümeye devam edeceğim. Kocaelispor başardı. Biz kazandık… Ya siz! Kocaelisporumuza kalıcı başarılar diliyor, herkese saygılarımı sunuyorum…