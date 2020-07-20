Kocaelispor perşembe günü sezonu açıyor, gözler transferde!

3.Lig’de şampiyon olan ve 8 yıl aradan sonra 2.Lig’e yükselen Kocaelispor’da, yeni sezon 23 Temmuz Perşembe günü açılacak. Takım iç transferde anlaşılan birkaç isim ve gençlerle sezona başlayacak. İşte dün son dakika itibarıyla Kocaelispor’un kadro yapılanması.

GİDENLER:

Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)

Yakup Alkan (Malatya’dan kiralık)

Gökay Eser (Göztepe’den kiralıktı)

Sefa Narin

Murat Şimşek

Mehmet Avcı

Can Emre Yücel

Cihad Ateş

Fatih Adıgüzel

Kerem Yıldırım (Büyük)

KALANLAR:

Mesut Özdemir

Kemal Can Aydemir

Erdinç Karakaş

Taha Batuhan Yayıkçı

Haşim Arda Sarman

Onur Alp Sarman

Mervan Yusuf Yiğit

Yiğit Canguru

NETLEŞMEYEN

(GÖRÜŞÜLECEKLER VAR):

Burak Süleyman

Serdar Ümit Deniz

Semih Karadeniz

Talha Mayhoş

Volkan Mert Korkmaz

Ercüment Kafkasyalı

Ali Han Tunçer (Kiralıktı)

Doğan Karakuş

Mehmet Öztonga

Onur Öztonga

Doğukan Kaya

TEMASLAR

Bayram Olgun (Kaleci – Tuzla)

Berkay Samancı (Orta Saha)

Ahmet İlhan Özek (Kanat – Giresunspor)

ADI GEÇENLER:

Batuhan Er (Santrfor – Van)

Sezer Özmen (Stoper – Balıkesirspor)

Umut Kaya (Manisa FK – 1 yıl daha sözleşmesi var)

Sertaç Çam (Manisa FK - 1 yıl daha sözleşmesi var)

Erhan Şentürk (Sancaktepe - 1 yıl daha sözleşmesi var)