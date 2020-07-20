Kocaelispor perşembe günü sezonu açıyor, gözler transferde!

3.Lig’de şampiyon olan ve 8 yıl aradan sonra 2.Lig’e yükselen Kocaelispor’da, yeni sezon 23 Temmuz Perşembe günü açılacak. Takım iç transferde anlaşılan birkaç isim ve gençlerle sezona başlayacak. İşte dün son dakika itibarıyla Kocaelispor’un kadro yapılanması.
GİDENLER:
Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)
Yakup Alkan (Malatya’dan kiralık)
Gökay Eser (Göztepe’den kiralıktı)
Sefa Narin
Murat Şimşek
Mehmet Avcı
Can Emre Yücel
Cihad Ateş
Fatih Adıgüzel
Kerem Yıldırım (Büyük)
KALANLAR:
Mesut Özdemir
Kemal Can Aydemir
Erdinç Karakaş
Taha Batuhan Yayıkçı
Haşim Arda Sarman
Onur Alp Sarman
Mervan Yusuf Yiğit
Yiğit Canguru
NETLEŞMEYEN
(GÖRÜŞÜLECEKLER VAR):
Burak Süleyman
Serdar Ümit Deniz
Semih Karadeniz
Talha Mayhoş
Volkan Mert Korkmaz
Ercüment Kafkasyalı
Ali Han Tunçer (Kiralıktı)
Doğan Karakuş
Mehmet Öztonga
Onur Öztonga
Doğukan Kaya
TEMASLAR
Bayram Olgun (Kaleci – Tuzla)
Berkay Samancı (Orta Saha)
Ahmet İlhan Özek (Kanat – Giresunspor)
ADI GEÇENLER:
Batuhan Er (Santrfor – Van)
Sezer Özmen (Stoper – Balıkesirspor)
Umut Kaya (Manisa FK – 1 yıl daha sözleşmesi var)
Sertaç Çam (Manisa FK - 1 yıl daha sözleşmesi var)
Erhan Şentürk (Sancaktepe - 1 yıl daha sözleşmesi var)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.