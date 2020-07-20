Derince yarına hazır

Bülent Baturman’ın göreve gelmesiyle birlikte rekor üstüne rekor kıran Belediye Derincespor, Bir haftadır Antalya’da iki maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Play-Off oynayacak olan Sarı Lacivertlilere Derince Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Zeki Aygün de tam destek veriyor. Yöneticilerle sürekli telefon trafiği kurup bilgi alış verişinde bulunan Aygün, yarın gece bir aksilik olmazsa statta yerini de alacak.

BÜLENT BATURMAN İNANIYOR…

Kocçaelispor ve Kocaeli futbolunun efsane ismi Bülent Baturman, rekor üstüne rekor kırdığı Belediye Derince’nin başında görev yapıyor. Baturman “Karşıyaka karşısında gerekeni yapıp finale yükseleceğiz ve oradan da 2.Lig’e çıkacağız. Kocaelisporumuz ile beraber 2.Lig’de yer alacağız. Bu kente yakışan da budur. Biz de bunu başarmak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum ve inanıyorum” dedi.

MAÇ 20.00’YE ÇEKİLDİ…

Bu arada daha önce 21.00’de başlayacağı açıklanan Belediye Derince-Karşıyaka 2.Grup Yarı Final maçı 20.00’ye alındı. Sarı lacivertliler bugün son hazırlığını yapıp kamplını sürdürecek ve yarınki maç saatini beklemeye koyulacak. Maçı Aspor naklen yayınlayacak. Bu arada yarınki müsabakayı Yasin kol yönetecek. Yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapacak. 4.hakem ise Yücel Büyük olacak.