Boğazda şampiyonluk kutlaması

Kocaelispor’un açık ara farkla 3. Lig’den 2. Lig’e çıkmasının ardından kutlamalar devam ediyor. Kocaeli Stadı’nda UEFA B orta tribününden maçları izleyen Yeşil Siyahlı grup kendileri için güzel bir etkinlik organize etti. Tekne ile boğaz turu yapan Kocaelisporlular hem şampiyonluğu kutladılar hem de İstanbul Boğazı’nı tezahüratlarla, Yeşil Siyah sesleri ile inlettiler.