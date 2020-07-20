Adidas ve Macron araya girdi

Kocaelispor’da yeni sezon malzemelerin Kappa olma ihtimali vardı. Ancak Adidas ve Macron da Yeşil Siyahlı kulüple irtibata geçti. Macron firmasının numunelerle birlikte sunum yaptığı, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in, Macron’a sıcak baktığı öğrenildi.