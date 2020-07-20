Çintimar: Vatanın her yerinde görev yaparız

2011 yılından beri Kocaeli gençlik Spor il müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Muzaffer Çintimar, geçtiğimiz hafta itibarıyla Adana Spor İl Müdürü olarak görevine devam etti. Çintimar’ın Kocaeli'deki birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, 9 yıldır Kocaeli'de görev yapan müdürleri için veda etkinliği düzenledi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada konuşan Çintimar, “Vatanın her toprağı bizimdir, nerede görev verilirse yapmaya amadeyiz” dedi.