Ay ışığında sinema keyfine vatandaşlardan tam not

Ay ışığında sinema akşamları Gebzeli sinemaseverleri buluşturdu. Muhteşem gecede mor beyazlı koltuklarda ‘Naim’ filmini izleyen Gebzeliler, muhteşem kale manzarasında aileleriyle beraber film izlemenin tadını çıkardılar. Sinemanın evrenselliğini ve güzelliğini yaşayan Gebzeliler, “Gebze Belediyesi’ne teşekkür ederiz, dolu dolu bir akşamdı” yorumunu yaptılar.
SOSYAL MESAFEYLE İZLEDİLER
Vatandaşların kaleye girişleri öncesinde ateşleri ölçüldü, dezenfektan noktalarına yönlendirilmeleri sağlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturan vatandaşlar, yaklaşık 5 senedir ara verilen sinema akşamlarının yeniden başlamış olmasına tam not verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.