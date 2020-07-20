Görkem Subaşı'nın ilk klibi yayında

Yıllardır gitarı ve sesiyle çıktığı sahnelerde iz bırakan İzmitli müzisyen Görkem Subaşı, 7 Nisan tarihinde yayına aldığı ‘Sonbahar’ adlı ilk Single’ının ardından yeni teklisiyle Youtube’ta dinleyicileri ile buluştu. 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Günaydın’ isimli tekli çalışması, video klibiyle Youtube kanalında Netd Müzik'te yerini aldı. Takipçileri ve sevenleri tarafından geniş kitleye ulaşan klip, ilk 2 günde on binlerce izlendi.

ÇEKİMLERİ İZMİT’TE YAPILDI

Çekimleri, İzmit’te gerçekleştirilen klip, 14 Temmuz Salı günü Youtube’ta yayına girdi. Oldukça titiz çalışılan ve her detaya ayrı bir önem verilen klip çekiminde yönetmen koltuğunda Vedat İnce yer aldı. Teknikte Esra Geren, kostümde de Soma Sarar'ın sahibi Egemen Köroğlu genç müzisyene büyük destek verdi.