Görkem Subaşı'nın ilk klibi yayında

Yıllardır gitarı ve sesiyle çıktığı sahnelerde iz bırakan İzmitli müzisyen Görkem Subaşı, 7 Nisan tarihinde yayına aldığı ‘Sonbahar’ adlı ilk Single’ının ardından yeni teklisiyle Youtube’ta dinleyicileri ile buluştu. 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Günaydın’ isimli tekli çalışması, video klibiyle Youtube kanalında Netd Müzik'te yerini aldı. Takipçileri ve sevenleri tarafından geniş kitleye ulaşan klip, ilk 2 günde on binlerce izlendi.
ÇEKİMLERİ İZMİT’TE YAPILDI
Çekimleri, İzmit’te gerçekleştirilen klip, 14 Temmuz Salı günü Youtube’ta yayına girdi. Oldukça titiz çalışılan ve her detaya ayrı bir önem verilen klip çekiminde yönetmen koltuğunda Vedat İnce yer aldı. Teknikte Esra Geren, kostümde de Soma Sarar'ın sahibi Egemen Köroğlu genç müzisyene büyük destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.