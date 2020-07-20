Kaymakam Canbaba, köprülü kavşağı inceledi

Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapımına başlanan ve ilçenin iki yakasını birleştirecek olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Kaymakam Osman Aslan Canbaba, çalışmaları yerinde incelerken Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan bilgi aldı.

38 MİLYON 954 BİN TL’LİK MALİYET

İhale bedeli 38 milyon 954 bin lira olarak belirlenen proje planlamalara göre 14 Şubat’ta tamamlanacak. Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tünel imalatı için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fore kazık çakılacak.