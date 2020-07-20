İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 0-14 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100’er TL’lik maddi destek sağladı. İhtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaparken kullandığı İzmit Kartlara yüklenen giyim desteği ücreti ile Kurban Bayramı öncesi aileler, çocukları için giyim alışverişi yapabilecek.

ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK MAĞAZALAR

İhtiyaç sahibi aileler çocukları için Fethiye Caddesi’nde Tardelli Bayan Giyim, Tuval Butik Konfeksiyon, Ustalar Kavafiye, Akbaşlar Tekstil, Fethiye Kundura, Akçacamii Caddesi’nde Yakışan Tuhafiye, Elif Kundura Giyim, Emir Kundura, Bekirdere Mahallesi’nde Can Kundura Giyim, Eken Giyim, İstiklal Caddesi’nde Emre Giyim, Çağman Tuhafiye, Karizma Giyim, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Ezgin Kundura, Ayakkabıcılar Çarşısı’nda Yılmaz Ayakkabı, Tepecik Mahallesi’nde Cici Giyim, Karabaş Mahallesi’nde Ayşe Demir Sanat Giyim’den İzmit Kartları ile alışverişlerini yapabilecek.