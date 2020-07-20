Kavlak, Hatayspor’da sportif direktör oldu

Futbol yaşantısına 2000 yılların başında Kocaelispor’da antrenör olarak başlayan ve ardından uzun yıllar ayrı kaldığı takımına yeniden teknik direktör olarak atan Fatih Kavlak, önceki sezon tartışmalar arasında istifa etmişti. Kavlak, Süper Lig’in yeni takımı Hatayspor’da sportif direktörlüğe getirildi. 3 yıl üst üste 3 takımı Süper Lig’e yükselten rekortmen hoca Mehmet Altıparmak ise teknik direktörlük görevinden istifa etti.