“Nutuk atmak için gezmiyoruz”

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve ilçe teşkilatının Saraylı Köyü’nde gerçekleştirdiği programda İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimi, Saraylı Köyü sakinleri ve esnafıyla bir araya gelerek şikayetlerini dinledi. Genel Başkan Meral Akşener’e duydukları sevgiyi dile getiren Saraylı pazarındaki esnaf kadınlarla sohbette bulunan Başkan Yıldız, Saraylı sakinlerinin şikayetlerini, taleplerini dinledi ve İlçe Başkanı İsmail Aynacı ile birlikte maske dağıttı.

“HALKIMIZLA İÇ İÇE OLMAYA DEVAM”

Saraylı pazarı sonrası İYİ Parti teşkilatı, kadın girişimci Sevgi Giden Yılmaz’ın sahibi olduğu “Sevgiden Gelen Lezzetler” ve Osman Çelik’in sahibi olduğu Türk Otağı’na ziyaretlerde bulundu. Her fırsatta esnaf ziyaretleriyle sahada çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yıldız, Kocaeli halkıyla bir arada olmaya gayret ettiklerini belirtti. Yıldız, “Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in memleketine yakışır hizmetlerde bulunmaya halkımızla iç içe olmaya devam ediyoruz” dedi.

“SİYASETÇİ KAYNAMAYAN TENCEREYİ KONUŞUR”

Devamında Yıldızlı, “Bugün Saraylı sakinlerimizle bir araya geldiğimizde de gördük ki halk değişim, yenilik istiyor. Buralardan edindiğimiz talepleri şikayetleri, istekleri iktidara duyuracağız. Duymadıkları takdirde peşlerinde olacağız. Siyasetçi gencin işsizliğini, halkın taleplerini, kaynamayan tencereyi konuşur. Nutuk atmak için değil dinlemek için geziyoruz” ifadelerinde bulundu.