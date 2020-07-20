Gelecek Partisi, Kandıra’da moral buldu

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, İl Teşkilat Başkanı Süleyman Aydınlık, İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Çil ve Başkan Yardımcısı Esra Yeşil ile birlikte Kandıra’ya gitti. Kandıra’da Siyasi İşler Başkanı Ergün Türk ile ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Başaran ve yönetimi, gün boyu ziyaretlerde bulundular. Esnaf ve vatandaşlar, seçim dönemi olmamasına rağmen kendilerine ziyaretlerde bulunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“PERİŞANIZ PERİŞAN”

Esnaf ve vatandaşlar, “Bizler siyasileri sadece seçim dönemlerinde görüyoruz. Halimizi ne soruyorsunuz? İşte ortada. Perişanız perişan. Memleketi bu hale getirenler gitsin de kim gelirse gelsin” dediler. Vatandaşlarla kısa süreli diyaloglar kuran Başaran ile beraberindekiler, gördükleri ilgi karşısında adeta moral depoladılar. İl Başkan Yardımcısı Ergün Türk kiraladıkları ilçe binasını gezdirdiği Başkan Başaran’a teşkilatlanma ve üye kayıtlarının devam ettiğini, ziyaretinde kendilerini ekstra motive ettiğini söyledi.