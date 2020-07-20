Kandıra’da Ayasofya için lokma dağıttılar

AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Merkez Şefik Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrası Ayasofya Cami’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Başkanlar, "Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 yılında kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii’nin statüsü uzun yıllar boyunca milletimizin gönlünde derin bir yara bırakmıştır. Toplumsal talep ve karşılığı hiç bitmeden devam eden bu tartışma nihayet sonuca bağlanmıştır” dediler.
“YÜREKLERDE YARAYDI”
İlçe Başkanı Ölmez ve Belediye Başkanı Turan, “Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı. Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu. Ayasofya, bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır. Aziz Milletimize ve İslam alemine bir kez daha hayırlı olsun” ifadelerini kullandılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.