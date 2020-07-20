Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ne gitti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yatırımlara aralıksız devam ederken, hemşehrileriyle de sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’nde bulunan esnaflarla bir araya gelerek talep ve istekleri yerinde dinledi.

KISA SÜREDE AÇILACAK

Kartepe Sanayi Sitesi giriş tarafında bulunan Alazlı Sokak, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İstasyon Mahallesi Alazlı Sokak da uzunluğu 300 metre, genişliği 8 metre olan sokağa 600 ton asfalt serimi yapılacak. Belediye ekipleri tarafından Alazlı Sokak’taki çevre düzenlemeleri, üstyapı ve asfalt serimin tamamlanması sonrasında yeniden trafiğe açılacak.

“SANAYİ ESNAFIMIZ RAHATLAYACAK”

İstasyon Mahallesi Alazlı Sokak’ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. Kocaman, “Sanayi esnafımızın ulaşımı bakımından önemli arterlerden biri olan Alazlı Sokak’ta gereken çalışmalara başladık. Kısa bir süre trafiğe kapalı olacak olan sokak üst yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında yeniden hemşerilerimizin hizmetine sunulacak” dedi.