TÜBİTAK'a Fen Lisesi açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol doğrultusunda Kocaeli Fen, Muammer Dereli Fen, Şehit Özcan Kan Fen, Gölcük Fen, Körfez Fen, Yücel Boru Fen, Çayırova 15 Temmuz Şehitleri Fen, Darıca Fen Lisesi’nden sonra TÜBİTAK Fen Lisesi’nin açılmasıyla Kocaeli’deki fen lisesi sayısı 9 oldu.

LGS ÖĞRENCİLERİ TERCİH EDEBİLECEK

Kocaeli’de Milli Eğitim, bu yıl Servetiye Cephesi Proje Anadoılu Lisesi ile birlikte diğer üç proje okulu; TÜBİTAK Fen Lisesi, Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi ve İzmit Seka Televizyon ve Sinema MTAL’yi de eğitim öğretime alacak. Türkiye’de ilk olması bakımından program yazılımlarının devam ettiği TV-Sinema MTAL’nin yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi ve eylülde öğrenci alması bekleniyor. Kandıra'da açılması planlanan Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi proje okul olurken LGS’ye giren öğrenciler tercih edecek.