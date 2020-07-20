MÜSİAD Gebze’den iş adamı Tahmaz’a taziye ziyareti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gebze yönetimi, geçtiğimiz günlerde amansız hastalıkla mücadelesini kaybeden babası Pimtaş Plastik A.Ş. Onursal Başkanı Cevat Tahmaz’ı kaybeden Pimtaş Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz’a taziye ziyaretinde bulundular. MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz yaptığı açıklamada, “Değerli sanayici Şamil Tahmaz beyin acısını paylaşıyor, Tahmaz ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Şamil Tahmaz, taziye ziyaretlerinde bulunan MÜSİAD Gebze yönetimine teşekkür etti.