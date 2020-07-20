Eyisabuncular’dan emektar partiliye plaket

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, partinin emektar büyüklerine plaket takdiminde bulunmaya devam ediyor. İlçe Başkanı Eyisabuncular, son olarak partinin emektarlarından Ahmet İlaslan’a onur plaketi takdim etti. Yıllarca CHP’de görev yapan, partiye emeği geçen büyükleri unutmayan Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, Babalar Günü vesilesiyle parti büyüklerine onur plaketi takdim etti. Bu anlamda emektar partili Ahmet İlaslan’a da plaket takdim eden Eyisabuncular, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “Ahmet İlaslan, hiç vazgeçmediğin için teşekkür ediyoruz” notu düştü.