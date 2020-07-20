Kandıra Ülkücüler’den gençlere bayram hediyesi

Göreve geldiği günden itibaren çalışmalarıyla dikkat çeken Kandıra Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir, yine örnek bir davranış sergiledi. Kurban Bayramı öncesi Kandıralı gençlere bayramlık ayakkabı hediye eden Özdemir, gençleri sevindirdi. Özdemir, “Bu kutsal göreve atanırken yemin etmiştim, zalime Yavuz mazluma Yunus olacağım diye. Her tebaamın, kardeşimin yanında, arkasındayım. Kardeşlerim bayramlık ayakkabılarını güle güle giysinler” dedi.