LNG ithalatında ABD'nin payı artıyor

Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı içinde LNG'nin payı 2017'de yüzde 19,5 iken, 2018'de yüzde 22,5'e, geçen yıl ise yüzde 28'e çıktı. Öte yandan Türkiye'nin spot LNG ithalatında ABD'nin payı 2017'de yüzde 16 olarak kayıtlara geçti. Bu oran 2018'de yüzde 8,6'ya geriledi ancak geçen yıl ABD'den LNG alımı hızlı bir şekilde arttı ve söz konusu oran yüzde 23'e yükseldi. Böylece Türkiye 2019'da ABD'den 1,2 milyar metreküp LNG ithal etmiş oldu. Ayrıca ABD, geçen yıl Türkiye'nin Katar'dan sonra en çok spot LNG ithalatı yaptığı ülkeydi. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin ABD'den LNG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 242 artarak 288 milyon metreküpe yükselmişti.