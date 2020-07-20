Kısa vadeli dış borç mayısta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku mayısta, 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 0,1 azalışla 123,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,1 düşüşle 55 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,8 azalışla 49,1 milyar dolara indi.

KISA VADELİ KREDİLER

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yılsonuna göre yüzde 5,8 azalarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 gerileyerek 21 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18,2 azalarak 11,2 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yı sonuna göre yüzde 13,2 artışla 15,4 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, mayısta, 2019 yıl sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 43,2 milyar dolara düştü.