Hac acentelerine Karadeniz rotası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ve umre yapılamayacak olması, bu kapsamda çalışan seyahat acentelerinin alternatif turlar aramasına neden oldu. Buna göre, hac ve umre acentelerinin büyük bir kısmı, daha önce pek ağırlık vermedikleri uçak bileti satışlarını artırdı. Acentelerin rotasında ise yurt içi turları var. Bu kapsamda ise Karadeniz öne çıkıyor. Yaz aylarının bir diğer seçeneği ise tatil bölgelerinde acenteler aracılığıyla kiralanan villalar oluyor. Acentelerin misafir portföyü, yurt içi kültür turlarına talep oluşturmaya başladı.