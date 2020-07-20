Nihat Özdemir: Maçlar seyircili olabilir

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig şampiyonu Hatayspor’un kupa töreninde TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Özdemir, 2020-2021 sezonu için hem seyirci hem de yabancı sınırlamasına değindi.

Özdemir’in gelecek sezon, yabancı kuralı ve seyircili maçlar ile ilgili demeçleri şöyle:

“TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim’e gitti. Neden itiraz ediyorlar anlamadım. 2019/20’de oynanan bütün maçlarda ilk 11’lerde yabancı sayılarının ortalaması 7,52. Bizim rakam 8. Neden bu 7,52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar? Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak.”

“Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli.”

“Başakşehir’e kupasını Pazartesi günü yapılacak törenle vereceğiz. Başakşehir senelerdir uğraşıyor, sonunda meyvesini aldılar. Avrupa’da da yarışıyorlar. UEFA Avrupa Ligi’nde de iyi başarılar yakalayacaklarına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi’nde de bu performanslarını sürdürmelerini istiyorum. İyi takviyeler yaparlarsa daha da başarılı olacaklardır.”