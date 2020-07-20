Kahyaoğlu’nun 90 yaşındaki babası koronayı yendi

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan bir dönem MHP’den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve daha sonra da İYİ Parti’ye geçen Zekai Kahyaoğlu ile ailesi, temmuz ayı başında koronavirüse yakalanmıştı. İYİ Parti’nin genel kurulu sonrasında ilk önce İYİ Parti Gençlik Kolları’nda görev yapan oğlu Bora Kahyaoğlu’nun testi pozitif çıktı. Daha sonra yapılan testlerde ise Zekai Kahyaoğlu ve eşi, annesi Latife ile babası Tahir Kahyaoğlu’nun da testleri pozitif çıktı.

“BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN”

Yaşanan gelişme sonrası Zekai Kahyaoğlu’nun eşi ve oğlu 1 hafta önce taburcu oldu. Ancak hastalığı daha ağır geçiren annesi Latife Kahyaoğlu, 5 gün önce koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti. Hastanede babası Tahir Kahyaoğlu ile tedavileri devam eden Zekai Kahyaoğlu önceki gün taburcu edilerek eve gönderildi. Taburcu olan 90 yaşındaki Tahir Dede hastane çıkışında yaptığı açıklamada, yeniden doğmuş gibi olduğunu ifade etti. Zekai Kahyaoğlu da “Kimse bana bir şey olmaz demesin. Tedbirli olun” şeklinde konuştu.