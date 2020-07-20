Kefken Sağlık Ocağı, hafta sonu da hizmette

Kandıra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Uysal ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hilal Azaklı, Kefken Sağlık Ocağı’nı ziyaret ederek, yaz aylarında yaşanan yoğunlukla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem de hazır bulundu.

1 DOKTOR, 2 HEMŞİRE

Kandıra’nın yaz aylarında en çok tercih edilen mahallelerden biri olan Kefken’de artan nüfus ile birlikte vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmeti vermek adına Kefken Sağlık Ocağı’nın cumartesi ve pazar günleri de hizmet vermesi kararlaştırıldı. M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi tarafından Kefken Sağlık Ocağı’na sezon boyunca hafta sonları 1 doktor ve 2 hemşire görevlendirilecek.