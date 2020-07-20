Kefken Sağlık Ocağı, hafta sonu da hizmette

Kandıra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Uysal ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hilal Azaklı, Kefken Sağlık Ocağı’nı ziyaret ederek, yaz aylarında yaşanan yoğunlukla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem de hazır bulundu.
1 DOKTOR, 2 HEMŞİRE
Kandıra’nın yaz aylarında en çok tercih edilen mahallelerden biri olan Kefken’de artan nüfus ile birlikte vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmeti vermek adına Kefken Sağlık Ocağı’nın cumartesi ve pazar günleri de hizmet vermesi kararlaştırıldı. M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi tarafından Kefken Sağlık Ocağı’na sezon boyunca hafta sonları 1 doktor ve 2 hemşire görevlendirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.