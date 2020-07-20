Kandıra Devlet’e yeni göz doktoru

M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kahveci hasta kabulüne başladı. 1987 doğumlu olan Op. Dr. Zekeriya Kahveci, ilköğretimini bitirdikten sonra 2008-2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğretimini tamamlayan Kahveci, TUS sonucunda Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2019 yılında göz hastalıkları ihtisasını tamamlayan Op. Dr. Zekeriya Kahveci, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak hizmet vermeye başladı.