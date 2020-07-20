Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 Tem 2020 - 16:32- Gündem G: 20 Tem 2020 - 16:34

Vakıfbank’ın yeni müdürü Akgül

Gölcük Vakıfbank Müdürlüğü görevinden Konya’ya atanan Yavuz Öztürk’ün yerine Abdullah Akgül getirildi
mask

Gölcük’te 3 yıldır Vakıfbank Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren ve bu sürede kendisini herkese sevdiren Yavuz Öztürk, Konya Merkez Şube’ye atandı. Öztürk’ten boşalan müdürlük görevine Gölcük’ün sevilen ailelerinden olan Abdullah Akgül getirildi.

20 Tem 2020 - 16:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kahyaoğlu’nun 90 yaşındaki babası koronayı yendi mask
Kahyaoğlu’nun 90 yaşındaki babası koronayı yendi
LNG ithalatında ABD'nin payı artıyor mask
LNG ithalatında ABD'nin payı artıyor
MÜSİAD Gebze’den iş adamı Tahmaz’a taziye ziyareti mask
MÜSİAD Gebze’den iş adamı Tahmaz’a taziye ziyareti
Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ne gitti mask
Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ne gitti
Kaymakam Canbaba, köprülü kavşağı inceledi mask
Kaymakam Canbaba, köprülü kavşağı inceledi
Başkan Hürriyet, Kabaoğlu sakinlerinin yol hasretini bitiriyor mask
Başkan Hürriyet, Kabaoğlu sakinlerinin yol hasretini bitiriyor
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte 15 Temmuz anket sonuçları! mask
İşte 15 Temmuz anket sonuçları!
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç mask
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü! mask
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü!
Yönetim odasında kendini iple astı! mask
Yönetim odasında kendini iple astı!
Tüysüzler’de istinat duvarı tehlikesine karşı tahliye kararı mask
Tüysüzler’de istinat duvarı tehlikesine karşı tahliye kararı
Yol kenarına bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı mask
Yol kenarına bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı

GALERİ

Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor mask
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL