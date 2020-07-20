Vakıfbank’ın yeni müdürü Akgül

Gölcük’te 3 yıldır Vakıfbank Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren ve bu sürede kendisini herkese sevdiren Yavuz Öztürk, Konya Merkez Şube’ye atandı. Öztürk’ten boşalan müdürlük görevine Gölcük’ün sevilen ailelerinden olan Abdullah Akgül getirildi.