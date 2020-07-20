Muşlular’dan Vali Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti

Vali Seddar Yavuz, Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin ve heyetinin hayırlı olsun ziyaretini kabul etti ve Seçkin ile yönetimini makamında ağırladı. Başkan Seçkin, ziyaretinde Kocaeli Muşlular Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proses Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek kabullerinden dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Dernek başkanı Seçkin, “Sayın Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz, önceki dönemlerde Muş'ta valilik yaptı. Orada çok büyük hizmetlerde bulundu. Daha sonra ise Ordu'da görev yapıp Kocaeli Valiliği'ne atandı. Yeni Kocaeli Valimizi Muşlular olarak hiç unutmadık. Kendisine teşekkür edip Gebze ile Muş Malazgirt belediyeleri arasında imzalanan kardeşlik köprüsü anlaşması ile ilgili bilgi verdik. Valimiz bu anlaşmadan çok memnun oldu" dedi.