Tahtalı Doğa Park Projesi devam ediyor

Derince’ye bağlı İshakçılar merkezli köylerde bu dönem birbirinden önemli hamleler gerçekleştiriliyor. Başkan Aygün yönetiminde projelerin hız kesmediği köylerde tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında başlatılan aspir bitkisi yetiştiriciliği projesi alanında örnek olmuştu. Hasat sürecinin devam ettiği aspir projesinin yanı sıra bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde de çok önemli adımlar atılıyor. Tarımsal kalkınmayla birlikte köylerdeki turizm potansiyelini de açığa çıkartacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi için Derince Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler hummalı çalışmalara imza atıyor.

YEŞİL ALANLAR

Tahtalı Göleti ve çevresindeki yollar belediye iş makineleri tarafından tesviye edilip düzenlenirken, ekipler ayrıca ot biçme ve küreme işlemleri ile yeşil alanları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan, Tahtalı Muhtarı Erkan Tokuç ve belediye daire müdürleri ile birlikte Tahtalı Göleti çevresine giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada piknik ve kamp yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aygün, “Halkımızın da görüşünü alarak inşa edeceğimiz günübirlik tesisler, rekreasyon alanları, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bölgemiz adeta cazibe merkezi olacak” dedi.