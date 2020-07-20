Nikah memuru Fikri Sever’in acı günü

İzmit Orhan Mahallesi İmam Sokak adresinde ikamet eden Orhan Camii emekli imamı Mehmet Sever’in eşi Esma Sever (94) tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Evlendirme Birimi Sorumlusu Fikri Sever ile birlikte 4 çocuk annesi olan Sever’in cenazesi Orhan Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.