Hayata geçirdiği proje ve uygulamalarda sürekli olarak halkın fikirlerini alan yapılacak projelerde halkın taleplerini ön planda tutan Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi’nde tamamlanmak üzere olan sosyal tesislerin ismini de halka soracak. Böylelikle İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisinin ismini halk verecek.
İNTERNET ÜZERİNDEN OYLANACAK
İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesislerinin ismini belirlemek için oy kullanacak olan vatandaşlar http://local.izmit.bel.tr/ yahyakaptankafe.aspx adlı adrese girerek seçeneklerde yer alan Gülümse Kafe, Kaptan Kafe, Mancar Kafe ve Çınar Kafe olmak üzere dört şıktan birini işaretleyip oy kullanabilecek. Yapılan oylamanın sonucunda en fazla tercih edilen isim, sosyal tesislere verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.