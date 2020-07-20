İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 13 Temmuz – 20 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 62 kilo 8 gram esrar, 1 kilo 954 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram metamfetamin, 16 adet uyuşturucu hap, 8 adet kenevir, 2 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 285 TL para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise bin 329 kök kenevir ve 54 gram metamfetaminele geçirildi. Düzenlenen 44 ayrı olayda toplam 68 şahsa adli işlem başlatılırken şüphelilerden 12’si tutuklandığı, 4 kişiye adli kontrol uygulandığı ve 52 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.