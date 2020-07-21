Karamürsel’de dronlu kenevir operasyonu

Kocaeli İl Emniyet KOM Şube ekipleri ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avcıköy Mahallesi Büyükdüz mevkiinde drone ile birlikte yapılan arazi arama tarama faaliyetinde bin 43 kök kenevir bitkisinin olduğu tespit edildi. Ekipler kenevir bitkilerini söküp imha ederken kenevirleri eken şüpheli ya da şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.