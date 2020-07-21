İşte vaka sayısı en düşük ve en yüksek iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.
Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde 931 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 220 bin 572’ye yükseldi. Bugün 17 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 508 oldu.
Açıklanan verilerde bugün 43 bin 404 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 316 bin 781'e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da 992 artarak 203 bin 2’ye yükseldiği açıklandı.
Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 243, entübe hasta sayısının da 385 olduğu belirtildi.
İŞTE VAKA SAYISININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
Salgınla ilgili son tabloyu sosyal medya hesabından değerlendiren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
* SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt.
* Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray’daysa şu an pnömonili hastamız yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.