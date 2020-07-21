Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Kandıra Kocakaymaz Mahallesinde Soner Ö. (56) idaresindeki 41 N 5658 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Devrilen aracı görenler hemen 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalesi sonrası Kandıra Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.