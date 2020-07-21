İşte yeni dönemde MEB'in uygulayacağı sistem

Korona virüs salgını nedeniyle 13 Mart’ta tatil edilen okullar, eğitimlere uzaktan devam etmişti. Millî Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos’ta sıralarını öğrencilere açacağını belirtse de Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, açıklanan tarihinin prosedür gereği duyurulduğunu ve okulların açılıp açılmamasının, hasta sayılarındaki düşüşe bağlı olacağını söylemişti. Selçuk’un bu açıklamasının ardından okulların ne zaman açılacağı da tartışma konusu oldu.

SAATLERE AYRILDI

Millî Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edilen bilgilere göre, her ihtimale karşı hazırlıkların yapıldığı ve sınıfların bölündüğü aktarıldı. Bakanlığın, ‘seyreltilmiş eğitim’ adı verilen sistem için plan geliştirdiği ve okullardaki öğrenci sayısının azaltılması için saat dilimlerine bölünmeye başlandığı kaydedildi. Bu plana göre, öğrencilerin farklı saatlerde okullara gitmesi ve bu sayede, sınıflardaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Bakanlık, hasta sayılarında istenen düşüşün yaşanması durumunda, yeni model ile sıraların, öğrencilerle buluşmasını sağlayacak.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ BEKLEMEDE

Öğrencilerin, hangi saat aralıklarına okullara gideceği, bir yandan da servisçileri ilgilendiriyor. Servisçilerin, okullar tarafından hazırlanacak planlara göre öğrencileri evlerinden alacağı ve servisçilerin de beklemede olduğu öğrenildi.

ÖZEL OKULLAR DA PLANA UYACAK

Öte yandan, özel okulların da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilecek planlara göre hareket edeceği ve sınıflarda, bu doğrultuda ayarlama yapacağı kaydedildi. Özel okul fiyatlarında ise henüz bir gelişme olmadığı ve konu hakkındaki tartışmaların devam ettiği aktarıldı. (Yeniçağ)