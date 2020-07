KOSİD mangalda buluştu

Kısa adı KOSİD olan Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği pandemi sürecinin ardından bir araya geldi. İzmit’te bulunan Gölkay Park alanında bir mangal organizasyonunda bulunan dernek yöneticileri hem sürecin ardından buluşma fırsatı buldu. Hem de yeni dönem için yol haritalarını belirlediklerini ifade ettiler. Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılımla gerçekleşen toplantıda dernek üyeleri birlik mesajı vermek için Türk Bayrağı ve Kocaelispor bayrağı kullandılar.

YENİ DÖNEM VURGUSU

KOSİD Başkanı Hüseyin Öz, “Salgın süresi boyunca bir araya gelememiştik. Tabi ki hiçbir şey bitmiş değil. Tehlike hala devam ediyor. Sosyal hayatımızı kontrollü bir şekilde yürütmeliyiz. KOSİD olarak tam kuruluşumuzun ardında pandemi süreci başladı. Bu sebeple hazırladığımız lakin hayata geçiremediğimiz projelerimiz için tekrar bir araya geldik. Ve bu gün itibari ile kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak Kocaeli için yapmamız gereken ne varsa yapacağız.”

ŞAMPİYON KOCAELİSPOR

Başkan Öz, “Kocaelispor’umuzun lig şampiyonluğunu da kutluyoruz. Büyük bir emek var. Büyük umutlar var. Kocaelispor kentin en önemli markasıdır. Ve daha iyi yerlerde olmayı hakkediyor. Coşkumuz var. Bu sebeple Kocaelispor’umuzun lig şampiyonluğunda emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler de yeni dönemde üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.”

KENTİN ORTAK AKLI

“KOSİD’in kuruluş amacı kentin ortak akıl kültürünü oluşturabilmektir. Bizler her ilçeden ve her alandan bir mozaik oluşturarak 41 kişilik yönetim kurulumuzla beraber kent adına yola çıktık. Bir kentin kalite standartlarının üzerinde bir sosyal hayata sahip olmasının yegane kuralı ortak akıldır. Bu şehirde yapılacak veya yapılmayacak her şey ortak akılla belirlenmelidir. Bu sebeple yeni bir proje dönemine giriyoruz. Bu dönemde projelerimizle ses getireceğiz. Ve bizim asıl amacımız istişare kültürünün hala ölmediğini bu şehirde göstermek olmalıdır.“