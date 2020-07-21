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21 Tem 2020 - 09:28- Gündem G: 21 Tem 2020 - 09:30

Kocaelispor Bilgi Yarışması’nda 12 finalist belli oldu

İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışmasının ilk turu tamamlandı. İlk turun sonunda 12 finalist 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek büyük finalde birinci olmak için ter dökecek.  
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Başladığı ilk günden itibaren sosyal medyada ilgiyle takip edilen yarışmada, yarışmacılar soruları doğru cevaplayarak finale kalmak için ter dökerken, her akşam Kocaelispor tarihinin unutulmaz efsaneleri de yarışmaya konuk olarak halkla buluşuyor. Her zaman olduğu gibi heyecan dolu anların yaşandığı yarışmanın onur konuğu Kocaelispor’un eski teknik direktörü Engin Korukır oldu.

ENGİN KORUKIR’A ÖZEL HEDİYE 

TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyon olan Kocaelispor’un şampiyonluk kadrosunu kuran ve sezon içerisinde Kocaelispor’dan ayrılıp Serik Belediyespor’un başına geçerek burada da şampiyonluk yaşayan Engin Korukır, Kocaelispor ile yaşadığı birçok anısını, unutamadığı maçları ve hedeflerini izleyicilerle paylaştı. Program sonrası Kocaelispor tarihinin efsane ismi Engin Korukır’a İzmit Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan çifte kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

BÜYÜK FİNAL 23 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ

İlk turun tamamlandığı Kocaelispor Bilgi Yarışması’nda Oktay Filiiz, Yusuf Aktürk, Emre Sürek, Emrah Köse, Berkay Yıldızlı, Adem Aladağ, Mert Meriç, Yunus Emre Özsoy, Sevil Karataş, Hakan Büyük, Erdinç Vatan ve  Yüksel Ateş isimli Kocaelispor sevdalıları finale yükseldi. 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak olan Kocaelispor Bilgi Yarışmasının büyük finalinde 12 yarışmacı birinci olabilmek adına ter dökecek.

21 Tem 2020 - 09:28 - Gündem

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