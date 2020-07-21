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21 Tem 2020 - 09:29- Siyaset G: 21 Tem 2020 - 09:33

CHP meclis üye sayısını arttırdı

CHP Başiskele’den partiye üye olan yeni isimlere CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman rozetlerini takdim etti. Partinin ilçedeki meclis üyesi sayısı ise 2’ye yükseldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü ailesi yeni üyelerin katılımıyla 12 ilçede büyümeye devam ediyor. CHP Kocaeli İl Örgütü bu kez Başiskele’den parti çatısı altına katılan yeni üyelerine parti rozetlerini takdim etti. CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Başiskele İlçe Örgütü binasında gerçekleştirilen programa CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve partinin emektar isimleri katıldı.

MECLİS ÜYESİ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman parti çatısı altına katılan Burhan Çınar, Sinem Yıldız Mandıra, İlyas Kula ve Uğur Baydar’a rozetlerini takdim etti. Başiskele Belediye Meclisi’nin bağımsız üyesi Uğur Baydar’ın partiye katılımı ile CHP’nin ilçedeki meclis üyesi sayısı Emine Özkar ile birlikte ikiye yükseldi.Başiskele’nin ve Kocaeli’nin birbirinden değerli isimlerinin CHP ailesine katılmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, yeni üyeleri tek tek katılımcılara tanıttı.

AİLEMİZ BÜYÜYOR

Başkan Acurman, “Tüm yeni üyelerimiz birbirinden kıymetli ve değerli isimler. Ayrıca Başiskele Belediye Meclisi’nin bağımsız üyesi Uğur Baydar’ın da katılımı ile meclisteki üye sayımızın 2’ye yükselmesi bizlere ayrı bir değer kattı” diye konuştu. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise, “Örgütümüz günden güne büyüyor. Ailemiz büyüyor. Başiskele İlçe Başkanım Anıl Acurman ve yönetimine ilçemizde yürüttükleri örgütlenme çalışmaları ve Başiskele sakinleri için yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni üyelerimize bir kez daha ailemize hoşgeldiniz diyorum” dedi.

21 Tem 2020 - 09:29 - Siyaset

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