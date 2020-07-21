İzmit Belediyesi'nden Dünya Satranç Günü’nde online turnuva

‘’Evde satranç var’’ kampanyası ile gündeme gelen TSF İl Temsilciliği, TSF İlçe Temsilciliği, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi organizasyonu ile İzmit’in tüm satrançseverleri buluştu. Müsabaka öncesi hazırlık süreci saat 16.00’da başlarken, yarışma 17.00’da gerçekleşti. Açık kategoride yarışan sporcular ise 19.00’da siteye giriş işlemlerini gerçekleştirip, saatler 20.00’yi gösterdiğinde yarışa başladı. Yaş gruplarına göre dört ayrı kategoride gerçekleşen yarışma ile İzmit bir geleneğe imza attı.

HER YAŞTAN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Yarışmacılar, küçüklerde; 8 yaş ve altı (2013 - 2012 doğumlu sporcular), 10 yaş ve altı (2011 - 2010 doğumlu sporcular), 14 yaş ve altı (2009 - 2006 yılları ve arasında doğan sporcular) ve açık kategori olmak üzere dört farklı kategoride yarıştı. Sporcular, satranç turnuvalarında en adil olarak görülen İsviçre Sistemi’ni kullandı. Gelenekselleşmesi hedeflenen ilk online satranç turnuvasına İzmit ev sahipliği yaptı.

GELENEKSELLEŞMESİ HEDEFLENİYOR

Online Satranç Turnuvası’nın temsili maçı bugün Belsa Plaza B Blok’ta gerçekleşti. Temsili maç öncesi İzmit Online Satranç Turnuvası Başhakemi Gökhan Ulutaş; ‘‘ İzmit Belediyesi’nin desteği ile ilk turnuvamızı gerçekleştirdik. Pandemi süreci ile ilk turnuvamızı online olarak gerçekleştirdik ancak bundan sonraki süreçte turnuvalarımızı geleneksel hale getirip birebir uygulamayı istiyoruz.’’ diyerek İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET’TEN DESTEK

İzmit Online Satranç Turnuvası Başhakemi Gökhan Ulutaş’ın ardından İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol; ‘‘20 Temmuz Dünya Satranç Günü sebebiyle İzmit Belediyesi, TSF Kocaeli İl Temsilciliği ve İzmit Kent Konseyi olarak online satranç turnuvası düzenlemeyi planladık. Kocaeli İl Temsilciliği ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in desteği ile bu akşam 4 ayrı kategoride gençlerin yarıştığı satranç şampiyonası gerçekleştirildi. Bu anlamda hem satranç camiasına hem İzmit Belediye Başkanıma hem de hakem ve temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ ABİSİNİ YENDİ

Online Satranç Turnuvası’nın temsili maçında yarışan abi-kardeş iki sporcu; Servet Hakan Altay (17 Yaş) ile Sinan Can Altay (14 yaş)’ın turnuvasında kardeşi abisini yendi. Renkli görüntülere sahne olan temsili maçın sonunda Sinan Can Altay’ı Başhakem Gökhan Ulutaş ile İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol tebrik ederek hediyesini verdi.

İLK 3’E MADALYA VE SAATLİ SATRANÇ SETİ

Pandemi nedeniyle yarışmalara ara veren sporcular ve evde kapalı kalan vatandaşlar için düzenlenen bu online turnuva ile tüm İzmitli satrançseverlerin yüzü güldü. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, madalya ve saatli satranç seti hediye edildi. Özellikle çocukların ve gençlerin katılımı ile sporu her yaş kitlesine sevdiren İzmit Belediyesi, ilgilenen tüm İzmitlilere teşekkür etti. İzmit’te ilk kez düzenlenen bu turnuvanın kentin tanıtımına da katkı sağlaması amacıyla gelenekselleşmesi hedefleniyor.